ABA liga promenila termin trećeg meča: Nova satnica za derbi Partizan - Crvena zvezda u Areni

CRVENA zvezda je povela u finalnoj seriji ABA lige protiv Partizana. Druga utakmica igra se u sredu od 19.30, a čelnici regionalnog takmičenja pomerili su termin trećeg duela.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović Meč u kome će crno-beli biti domaćini prvobitno je trebalo da se odigra u nedelju 19. maja od 21 sat. On će biti na programu istog dana, ali će početi u 20.30. Takođe, poznato je i kada će biti odigrani eventualni četvrti i peti meč. Ukoliko dođe do četvrte utakmice ona bi se igrala u utorak 21. maja od 18 sati u "Beogradskoj areni". Odlučujući pet duel bi vratio seriju u dvoranu "Aleksandar Nikolić". On bi se odigrao u