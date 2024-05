Poznato ko je muškarac koji je preminuo nakon nesreće na Mostu na Adi: Najnoviji detalji teške saobraćajke, čoveku nije bilo spasa

BEOGRAD - D.S. (32) preminuo je u Urgentnom centru usled teških telesnih povreda zadobijenih u nesreći koja se dogodila sinoć oko 21.40 na Mostu na Adi.

Kako je potvrđeno, do nesreće je došlo kada je vozilo marke „Opel zafira“ udarilo u zaustavljeno vozilo JKP „Vodovod i kanalizacija“ marke „Reno myxiti“, koje se nakon nesreće pokrenulo i udarilo radnika JKP D.S., a zatim udarilo u drugo vozilo JKP „Mercedes atego“. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) U trenutku udesa radnik je vršio pranje slivnika za odvod kišnice. Od zadobijenih povreda radnik je oko 22,45