VIDEO Snimljen trenutak atentata na Roberta Fica: Slovački premijer u životnoj opasnosti, napadač identifikovan kao poznati književnik

Slovački premijer Robert Fico je upucan više puta u gradu Handlova, koji se nalazi na oko 150 kilometara udaljenosti od Bratislave.

On je u teškom stanju prebačen u lokalnu bolnicu, dok je osumnjičeni napadač uhapšen. Sve najnovije informacije možete pratiti uživo na Nova.rs. Fico ima tri prostrelne rane: dve na ruci i jednu na stomaku, prenosi Aktualnost. Napadač na Fica identifikovan je kao poznati slovački književnik Juraj Cintula (71), prenose slovački mediji. 📹 The video of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert #Fico has surfaced online. pic.twitter.com/vOHq03Ohk2