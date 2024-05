Snimak ranjavanja slovačkog premijera

Predsednik Vlade Slovačke Robert Fico ranjen je sa više hitaca u grudi i stomak nakon što je izašao na ulicu i nalazi se u teškom stanju.

Ubrzo su se na društvenim mrežama pojavili snimci pucnjave i trenutka kada je Fico pao na zemlju. Obezbeđenje i policija pritrčali su kako bi mu pomogli dok je okolo nastala opšta panika među građanima koji su bežali. Detaljnije pogledajte na snimku. Your browser doesn’t support video. Please download the file: video/mp4