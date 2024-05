Reči edvardsa odzvanjaju: Evo šta je zvezda Minesote poručila Jokiću

Denver nagetsi savladali su ekipu Minesota timbervulvsa rezultatom 112:97, čime su preokrenuli seriju i poveli sa 3-2, a nakon meča Entoni Edvards je komentarisao susret i pomenuo Nikolu Jokića.

Foto: Profimedia Jokić je ubacio 40 poena u sinoćnjem susretu, a Edvards je na to rekao da nije ljut niti može bilo šta da zameri. – Mogu samo da se smejem. To je sve što mogu da uradim. Ne mogu da budem ljut… On je MVP. On je najbolji igrač u NBA. Pokazao je to u poslednje tri utakmice… Večeras je bio poseban. Moram da mu dam cveće. On je bio taj momak - rekao je Edvards. Sledeći meč je na programu u noći između četvrtka i petka od 2 sata i 30 minuta ujutru, a u