Vučić: Čovek koji mi je pretio smrću počinio oko 50 krivičnih dela

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas izjavio da je žitelj Sombora koji je uhapšen jer mu je pretio na društvenim mrežama, ranije izvršio oko 50 krivičnih dela, uključujući razbojništva i teške krađe. "Taj čovek je svakog dana u životu činio najteža krivična dela - od razbojništva, teške krađe... U onome što su mi poslali, naređano je negde 50 krivičnih dela" - rekao je Vučić novinarima u Kotoru, gde je učestvovao na samitu o Planu rasta EU za Zapadni Balkan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je jutros saopštilo da je D.M. iz Sombora uhapšen zbog pretnje ugrožavanjaem sigurnosti predsednika Srbije. Vučić je na društvenoj mreži "Iks" u sredu naveo da je šokiran atentatom na slovačkog premijera Roberta Fica i da se "moli za zdravlje velikog prijatelja Srbije", a ispod te objave pojavile su se preteće poruke u kojima piše da je predsednik Srbije "sledeća meta". Vučić je kazao da je razgovarao sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Džejmsom O'Brajanom o situaciji na Kosovu i rezoluciji o Srebrenici. "Razgovarali smo o svim važnim pitanjima od evropskog puta Srbije do odnosa sa Prištinom i svega što sledi posle usvajanja rezolucije o Srebrenici u sledeći četvrtak", rekao je on novinarima. On je još jednom ponovio da je izuzetno potresen atentatom na slovačkog premijera Roberta Fica i da veruje da će u narednim danima zajendo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom dobiti od porodice lidera da odu ga posete. "Naravno to ne može da bude danas ili sutra ali nadam se da će sve ovo da prevaziđe, on je snažan lider, snažan borac i u mentarlnom smislu i da će mu to pomoći da sve to prevaziđe", kazao je on. On je na pitanje zašto je tokom juče u Ruskom domu u Beogradu održao govor na ruskom, odgovorio da je "osetio da je prikladno" da deo bude na ruskom, a deo na srpskom jeziku i da ga "baš briga šta će ko da mu zameri". "Sam ću odlučivati koji jezik ću da koristim, uvek onaj najsvrsishodniji za datu priliku i uz poštovanje činjenice da predstavljam građane Srbije i Srbiju", rekao je on. Govoreći o Danu Evrope, rekao je da su "Šumanova deklaracija" i Dan Evrope važno nasleđe koje poštuje, ali da nikada neće zaboraviti da je 9. maj Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, a "bez toga ne bismo imali ni zemlju ni ljude i pitanje je gde bismo se danas nalazili" - rekao je Vučić. Vučić je to rekao u Kotoru, gde je učestvovao na panelu "Aktuelna situacija i planovi za budućnost - novi plan rasta" u okviru Samita Zapadnog Balkana i Evropske unije pod nazivom "Jedan region – zajednička vizija". Vučić je rekao rekao da se radi o "još jednom triku", u reakciji na najavu da Vlada Kosova priprema Nacrt statuta Zajednica srpskih opština (ZSO) koji će uputiti Ustavnom sudu do kraja ovog meseca. "Reč je o još jednom triku koji zajednički provode Aljbin Kurti i njegovi pomagači", rekao je Vučić u obraćanju novinarima u Kotoru posle učestvovanja na Samitu lidera Zapadnog Balkana koji je održan u tom gradu. Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala je u pismu predsedniku Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Teodorosu Rusopulosu navela da Vlada Kosova priprema Nacrt statuta Zajednica srpskih opština (ZSO) koji će uputiti Ustavnom sudu do kraja maja. Vučić se zapitao zašto kosovske vlasti pripremaju svoj tekst kad se u Briselskom sporazumu jasno kaže da to treba da uradi menadžment Srbije ili ako se Srbija složi kao što se "konceptualno i u načelu saglasila" da to bude tekst koji je predala Evropska unija.

Vučić je ponoviio da je "naravno reč o triku" zato što Englezi pritiskaju sve druge zemlje da prihvate članstvo Kosova u Savet Evrope. Potez Vlade Kosova dolazi uoči sednice Komiteta ministara Saveta Evrope, na kojoj članstvo Kosova u toj organizaciji nije uvršteno na dnevni red, pošto su Francuska i Nemačka zatražile od Kosova da preduzme konkretne korake kako bi Nacrt statuta ZSO dostavila na ocenu ustavnosti Ustavnom sudu. "To je još jedan pokušaj, da li će oni to da urade ili ne, ne mogu da znam ali naravno da je reč o triku a ne o ozbiljnom pokušaju da se bilo šta uradi u pravcu sprovođenja sporazuma iz Brisela i iz 2013. i iz 2015. godine, čak i nacrta statuta koji je podnela EU nedavno i sa kojim smo mi kao što sam već rekao saglasni", rekao je Vučić.

(Beta, 05.16.2024)