Oštetio budžet Srbije za više od tri miliona dinara! Uhapšen muškarac iz Požege: Dve godine preko interneta prodavao obuću

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu, u saradnji sa Poreskom policijom - Odsek Užice, uhapsili su D. V. (69) iz Požege, zbog sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja.

On se sumnjiči da je kao fizičko lice, od 2021. do 2023. godine, preko interneta prodavao obuću, koju je kupcima isporučivao putem kurirske službe, a naplaćivao pouzećem. Na ovaj način je, kako se sumnja, izbegao da plati porez i oštetio budžet Srbije za više od 3.500.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.