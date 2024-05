Kineski predsednik nakon sastanka sa Putinom: Odnosi sa Rusijom napreduju stabilno

Predsednik Kine Si Đinping izjavio je danas da odnosi Kine i Rusije, uz usaglašene napore dve strane, stabilno napreduju, uz pojačanu sveobuhvatnu stratešku koordinaciju i dalju saradnju u oblasti ekonomije i trgovine, investicija, energetike i međuljudske razmene, na nacionalnom nivou i drugim poljima.

Si je to rekao tokom sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Pekingu, u trenutku kada dve zemlje proslavljaju 75 godina diplomatskih odnosa, preneo je "Međunarodni kineski radio". Predsednik Kine je istakao da je Putinova poseta Kini njegova prva inostrana poseta otkako je započeo svoj novi mandat na mestu predsednika Rusije, čime je u potpunosti pokazao veliki značaj koji on i ruska vlada pridaju razvoju kinesko-ruskih odnosa. Si je rekao da Kina to