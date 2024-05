Snažno nevreme pogodilo zapadnu Srbiju Apokaliptični prizori u Loznici, kreće se ka ovim delovima: "šta je ovo majko mila?!" video

Snažno nevreme praćeno grmljavinskom olujom prešlo je iz područja Bosne i Hercegovine u Srbiju tokom popodneva.

Naime, ono je Podrinju, a naročito širem području Loznice donelo jake i obilne pljuskove praćene grmljavinom. View this post on Instagram A post shared by 𝗛 𝗔 𝗜 𝗟 𝗭 | SRB |® (@hailz_srbija) Na društvenim mrežama objavljeni su snimci koji prikazuju snažno nevreme u ovim delovima. U tim mestima je takođe bilo lokalno grmljavinskih oluja praćenih gradom. Objavljen je i snimak koji prikazuje pogled ispod rotirajućeg regiona oluje u Loznici: View this post on Instagram