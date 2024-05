Stano: Nacrt statuta ZSO predstaviti u dijalogu, predlog Prištine nam nepoznat

BRISEL – Nacrt statuta Zajednice srpskih opština (ZSO) treba da bude predstavljen i razmatran u dijalogu Beograda i Prištine, u skladu sa relevantnim sporazumima, izjavio je portparol EU Peter Stano.

On je u odgovoru medijima povodom jučerašnje izjave ministarke spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija Donike Gervale da je pismom obavestila Savet Evrope da Priština priprema nacrt statuta za uspostavljanje „mehanizma za samoupravu, koordinaciju i saradnju opština sa srpskom većinom na Kosovu” i da će on biti upućen na tumačenje ustavnom sudu tzv. Kosova do kraja maja, istakao da je sadržaj statuta koji je Priština najavila nepoznat i da se o njemu