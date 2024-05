Vučić: Tražićemo rezoluciju o stradanju Srba od Nemaca i ustaša

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je srpski narod na KiM izložen brutalnom progonu i da nikada nećemo prihvatiti nezavisno Kosovo, a najavio je da će zbog donošenja rezolucije o Srebrenici naša zemlja tražiti i donošenje rezolucije o stradanju Srba od Nemaca u Drugom svetskom ratu, kao i od ustaša u Jasenovcu.

Vučić je pred razgovor sa patrijarhom srpskim Porfirijem i predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom rekao da će usvajanjem rezolucije o Srebrenici biti otvorena Pandorina kutija. "Jer će Rusi uskoro pokrenuti zahtev da se proglasi genocidom nemačko ubijanja ruskog i sovjetskog naroda tokom Drugog svetskog rata. Mi ćemo to tražiti isto za ono što su Nemci činili u Srbiji i za to što su hrvatske ustaše radile u Jasenovcu. Ali da ne govorim da će to da otvori i