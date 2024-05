Na firminu karticu sipao 13.076 litara goriva: Uhapšen prevarant iz okoline Novog Sada, oštetio kompaniju za 2,7 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su M.

S. (1984) iz okoline Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera. Sumnja se da je on, kao zaposleni u jednoj firmi, u okolini Zrenjanina, od avgusta prošle do kraja marta ove godine, neovlašćeno koristeći kompanijsku karticu, kupio 13.076 litara goriva. Na ovaj način je, kako se sumnja, oštetio firmu za oko 2,7 miliona dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem