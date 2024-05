Beni Ganc postavio ultimatum premijeru Netanijahuu o posleratnom planu za Gazu

Izraelski ministar Beni Ganc zahteva od premijera Benjamina Netanijahua da se posveti dogovorenoj viziji sukoba u Gazi, koja bi uključivala dogovor o tome ko će upravljati palestinskom enklavom nakon okončanja sukoba.

Istakao je da želi da ratna vlada formira plan u šest tačaka do 8. juna za Gazu, povratak talaca i severni Izrael, kao i o naporima za normalizaciju odnosa sa arapskim državama, prenosi Tajms of Izrael. Ako se njegova očekivanja ne ispune, Ganc je upozorio da će povući svoju centrističku stranku Nacionalna unija iz vanredne vlade premijera Netanijahua. U večerašnjoj televizijskoj izjavi, on je napomenuo da izraelski lideri vode rat u Pojasu Gaze na pogrešan način.