Danas pretežno sunčano i toplije, vetar u slabljenju

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, uz promenljivu oblačnost koja tek ponegde u brdsko-planinskim predelima može posle podne usloviti kratkotrajnu slabu kišu.

Vetar slab promenljiv, u donjem Podunavlju i na jugu Banata slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 14 stepeni, a najviša od 26 do 29 stepeni Celzijusa, u Negotinskoj Krajini oko 24, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije, prenosi Tanjug. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije uz slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša oko 28 stepeni. U narednih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo, toplo i