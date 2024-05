Uhapšen osumnjičeni za krađu novca iz menjačnice u Subotici

SUBOTICA – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su A.

S. (31) iz Subotice, neposredno nakon što je izvršio krivično delo razbojništvo. On se sumnjiči da je, uz pretnju metalnim predmetom, od radnice jedne menjačnice otuđio novac, saopštila je PU Subotica, javlja Tanjug. Policija ga je ubrzo pronašla i kod njega je nađen i ukradeni novac. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.