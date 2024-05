Zapad želi da se ukrajinski sukob završi što pre, zanemarujući interese Kijeva, rekao je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski za AP. „Mi želimo da se rat završi pravednim mirom za nas, dok Zapad želi da se rat završi.

Tačka. I to što pre. I za njih je to pravedni mir”, navodi agencija njegove reči. On se požalio na probleme sa popunjavanjem ukrajinskih snaga i stanjem morala u redovima vojske i konstatovao da ruska vojska prodire sve dublje. Zelenski je odbacio predlog francuskog predsednika Emanuela Makrona o primirju tokom Olimpijskih igara u Parizu. Podsetimo, nedavno je francuska radio-stanica „Jurop 1” objavila da zapadne zemlje planiraju da izvrše pritisak na Zelenskog