"Kampanje na koju smo navikli neće biti": Pejić za "Blic" TV: Ne isključujem mogućnost novog incidenta koji bi opoziciju naveo na bojkot (video)

Izborna kampanja još uvek je tiha, a skoro do poslednjeg momenta nije se znalo da li i koje opozicione liste izlaze na izbore. Mogu li oni koji su se odlučili za izlazak ipak da iznenade i šta bi moglo da se dešava u naredne dve nedelje?

Vladimir Pejić, direktor agencije "Fakto plus", ocenjuje da će situacija biti napetija kako se izbori budu bližili, i ne isključuje mogućnost eventualnih incidenta koji bi opoziciju naveli na bojkot ili odustajanje. On za "Blic" TV kaže i da je dobro što se o izborima priča, ali i da je važno da što više glasača izađe na izbore. Do izbore je ostalo nešto više od dve nedelje, a čini se da prave kampanje još uvek nema. Da li možemo da je očekujemo u narednom periodu?