Crvena zvezda osvojila šampionsku titulu u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde šampioni su ABA lige pošto su i u trećoj utakmici finalne serije savladali Partizan rezultatom 82:76 (20:18, 22:20, 17:14, 23:24).

Nakon dve pobede na domaćem terenu, crveno-beli su napravili brejk i kao gosti slavili u „Beogradskoj areni“ što im je bilo dovoljno da sa maksimalnih 3:0 u seriji dođu do titule u regionalnom takmičenju. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bili su Rokas Gedraitis i Luka Mitrović sa po 12 poena, dok ih je pratio Jago dos Santos sa 11. Zvezda je bolje počela meč, pa je u prvoj četvrtini imala plus osam (4:12), potom i plus sedam (13:20), ali je Partizan u finišu prve