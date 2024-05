Promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i loklanom pojavom kiše ili pljuskova sa grmljavinom.

Ujutro i pre podne padavine se očekuju uglavnom u istočnim, južnim i centralnim predelima, posle podne u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa kišom i temperaturom do 25 stepeni.