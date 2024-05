Jokić: Nismo mogli da pogodimo ništa protiv najbolje odbrane u ligi

Mi nismo mogli da pogodimo ništa od otvorenih šuteva.

I to se dešava, ali to je i do njih, najbolje odbrane u NBA ligi, izjavio je danas košarkaš Denvera Nikola Jokić posle poraza od Minesote rezultatom 98:90 u sedmom meču polufinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige. Minesota je izborila plasman u finale plej-ofa Zapada serijom 4:3 u pobedama. Minesota će u finalu Zapada igrati protiv Dalasa. "Mnogi timovi nikad nisu odbranili titulu. Moramo da postanemo bolji i trenerski i timski. Morate da budete savršeni da