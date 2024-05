Mali: "Srbija sada ima rekordno nisku nezaposlenost"

Ministar finansija Siniša Mali rekao je danas da Srbija sada ima rekordno nisku nezaposlenost od 9,1 odsto, uprkos krizi koja traje oko četiri godine, počev od korone i poremećaja u lancima snabdevanja, do energetske krize i konflikta u Ukrajini.

On je podsetio da je 2012. godine stopa nezaposlenosti u zemlji iznosila 25,9 odsto. - Dakle, svaki četvrti čovek u Srbiji bio je bez posla - naveo je Mali za RTS, naglasivši da je danas nezaposlen manje nego svaki deseti žitelj Srbije. On je, tokom današnjeg obilaska radova na kompleksu " Ekspo", istakao da je to "najveće gradilište u Srbiji i najvažnija razvojna šansa zemlje". - A realizacijom jednog dela plana, koji je vezan za Ekspo, prvi put ćemo povezati i