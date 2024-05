Sudar autobusa i kamiona kod Obrenovca – jedna osoba poginula, 16 povređeno

Jedna osoba je poginula, a 16 ljudi je povređeno u sudaru autobusa i kamiona kod Obrenovca, saznaje Tanjug.

Nesreća se dogodila u mestu Stubline kod Obrenovca. Hitna pomoć je prevezla 11 u KBC „Bežanijska kosa”, a četvoro povređenih čeka da im se ukaže medicinska pomoć u Domu zdravlja u Obrenovcu, javlja Tanjug. Kako su preneli beogradski mediji, na licu mesta je preminuo vozač autobusa. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)