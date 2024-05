“Ko je lud da učeniku da ispod četvorke?”

Prosvjetni radnici su u isto vrijeme digli glas širom Srbije i u najnaseljenijem dijelu Bosne i Hercegovine, u Kantonu Sarajevo. Nije, naravno, među njima bilo nikakve koordinacije, to je tek puka slučajnost koja ukazuje na očajnu poziciju ljudi zaposlenih u obrazovanju

Pri samom vrhu razgrađenog i zaraslog groblja iznad puta koji od Sarajeva vodi prema istočnoj Bosni, stoji nadgrobni spomenik. Na njemu ime i prezime pokojnika, godina rođenja i smrti i krupnim slovima upisano zanimanje: učitelj u penziji. Pokojnik je očigledno bio ponosan na to što je radio za života do te mjere da je porodici ili nasljednicima ostavio u amanet da mu to upišu i na nadgrobnu ploču. Umro je ranih sedamdesetih prošlog vijeka, što znači da je s ovog