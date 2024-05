"Novak čuva snagu za leto"

Aleks Koreča, nekada drugi teniser sveta, smatra da je Novak Đoković izabrao mudru taktiku ove sezone kako bi ostvario veliki cilj.

Poznato je da Đoković ima veliku želju da konačno osvoji olimpijsko zlato, a za to će imati priliku krajem jula i početkom avgusta na terenima Rolan Garosa u Parizu. Koreča je u izjavi za Eurosport rekao da je Novak učinio sve "da ne pregori" te da mu je želja da stigne na olimpijski turnir sa optimalnim brojem mečeva. "Meni se čini da Novak Đoković čuva energiju za leto i Rolan Garos, Vimbldon, Olimpijske igre i US Open. Mislim da veoma dobro zna da će to biti