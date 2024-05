Narednih četiri, do pet dana opasnost od poplava (VIDEO)

Novi poplavni talas na jugozapadu Srbije. Ponavljaju nam se majske i junske bujične poplave godinama unazad. Nekoliko gradova pod vodom. I sve je to posledica nebrige o koritima malih reka, čiste se neredovno, a u njih se redovno baca krupni komunalni otpad. Štabovi za vanredne situacije unapred dobijaju upozorenja od Republičkog meteorološkog zavoda da će biti obilnih padavina, ali kada do njih dođe, ne mogu da učine mnogo. Stižu upozorenja da nam narednih dana prete novi prodori reka i hidrološka

Iz RHMZ-a upozoravaju na obilne padavine i izlivanje vodotokova u jugozapadnom, centralnom i istočnom delu Srbije u narednih četiri do pet dana. 'Mi smo posebno istakli da je to sliv Južne i Zapadne Morave, Mlava, Pek i Timok i sve pritoke Velike Morave, koje su na području od Smederevske Palanke, pa do Kruševca“, kaže za Insajder hidrolog iz RHMZ-a, Dejan Vladiković. Juče nas je kiša ponovo iznenadila u maju, baš kao i prethodnih godina. Trnavica se u Novom