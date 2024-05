Dodik najavio da će Vlada Republike Srpske predložiti miran razlaz Federaciji BiH

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je odlukom o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kako je naveo, "potpisan kraj Bosni i Hercegovini" i najavio da će sutra sa sednice Vlade Srpske u Srebrenici Federaciji BiH biti predložen miran razlaz. "Da li će to sve biti ubrzano ili u neko dogledno vreme, to je stvar procesa. Mi biramo miran razlaz i to ćemo predložiti sutra sa sednice Vlade federalnoj strani (FBIH)", rekao