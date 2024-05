Đilas: Manojlović laže na isti način kao Vučić i njegovi tabloidi

Nakon što je lider pokreta "Kreni - Promeni" Savo Manojlović optužio predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da stoji iza obaranja njihove liste na Vračaru oglasio se i lider SSP.

On je u svojoj objavi na društvenoj mreži "X" napisao da su optužbe Manojlovića beszidne i bez ikakvih dokaza. Odgovarajući na optužbe Manojlovića Đilas je na društvenoj mreži Iks napisao: „Govore mi upućeni da je Savo ispostava službe. Do danas nisam verovao u to. Ali kada vidim da laže na isti način kao Vučić i njegovi tabloidi, kada me bestidno, bez ikakvih dokaza, optuži da sam srušio njegovu listu na Vračaru i još kaže da ima informacije da će Vučić da je