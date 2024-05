Dodik: Rezolucijom o Srebrenici potpisan kraj BiH

Zbog rezolucije o Srebrenici, Skupština Republike Srpske je uputila protest protiv kršenja Dejtona i međunarodnog prava. Rezolucijom o Srebrenici potpisan je kraj BiH, a mirni razlaz Federaciji BiH predložićemo sutra u Srebrenici, na sednici Vlade, rekao je Milorad Dodik.

Bosna i Hercegovina je došla do svog kraja ili su je, preciznije rečeno, doveli do kraja oni koji su se u nju kleli, kaže predsednik Republike Milorad Dodik. Ostalo je samo da svi učine napor, da budu dobre komšije i da se u miru raziđemo, poručuje Dodik dan uoči odluke Generalne skupštine UN o Srebrenici. "Mislim da je sa tom odlukom Generalne skupštine potpisan kraj Bosne i Hercegovine. Da li će se on ostvariti ubrzano ili za neko dogledno vreme, to je stvar