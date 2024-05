Novak u polufinalu: Holandski teniser odigrao prvi set iz snova i onda potpuno stao!

Slavio je teže nego što je očekivano. Srpski teniser Novak Đoković savladao je Griskpura u okviru četvrtfinala turnira u Bazelu, sa 2:0, po setovima 7:6, 6:1. Grikspur je inače trenutno 27. reket sveta. Holandski as je čak imao i nekoliko set lopti tokom prvog seta, ali je Novak sve uspeo da preokrene u svoju korist i na kraju slavi nakon 77 minuta igre. defence @DjokerNole saves 5 break points to claim the first set 7-5 over Griekspoor! @genevaopen | #ATPGVA