Trajalo je 15 sekundi, čim je zakoračio u sudnicu, roditelji su reagovali: Advokat opisao šta se dešavalo u smederevskom sudu!

Advokat Nebojša Perović, koji zastupa Nemanju Ilića, jednog od 12 ljudi koji su preživeli masakr Uroša Blažića 4. maja 2023. godine, bio je danas u sudnici Višeg suda u Smederevu kada je došlo do incidenta i napada na Uroša Blažića.

Perović je naveo da se incident dogodio čim su stražari u sudnicu uveli Uroša Blažića sa lisicama na rukama i nogama i pancirom. Kako je dodao, sve je trajalo jako kratko, nekih petnaestak sekundi. - Ono što se desilo u sudnici jeste to da su ljudi, oštećene porodice, prilikom ulaska Blažića počeli da guraju stolice, a toliku masu ne možete da zadržite i pored tolikog obezbeđenja. Sve je to trajalo oko 10 do 15 sekundi koliko je trebalo stražarima da shvate šta se