Gasperini: Atalanta je ovo zaslužila, ispisali smo istoriju

DABLIN – Trener fudbalera Atalante Đanpjero Gasperini izjavio je da je klub iz Bergama osvajanjem Lige Evropa napravio istorijski uspeh, prenose britanski mediji.

Fudbaleri Atalante osvojili su sinoć Ligu Evropa, pošto su u finalu u Dablinu pobedili Bajer Leverkuzen rezultatom 3:0. Atalanta je u prvom finalu evropskih takmičenja osvojila prvi trofej. To je prvi trofej kluba iz Bergama još od osvajanja Kupa Italije 1963. godine. „Ovo smo zaslužili! Ispisali smo istoriju, ali to smo učinili na impresivan način. Nije samo u tome što smo osvojili LE, već način na koji smo to uradili. Izbacili smo Sporting sa kojima smo igrali