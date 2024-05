Odbojkaši zakomplikovali put do Pariza

Odbojkaši Srbije poraženi su u Brazilu od selekcije Japana sa 0:3 (20:25, 16:25, 22:25), u drugom kolu prve sedmice Lige nacija.

Najbolji kod Srbije bili su Marko Ivović i Dražen Luburić sa po osam poena. Japan su do pobede predvodili Judži Nišida sa 16 i Masato Kai sa 10 poena. U prvom setu Japan je od početka bio u vođstvu i ponajviše zahvaljujući sigurnom prijemu servisa stigao do prednosti u setovima. U prvoj polovini drugog seta rezultat je bio izjedničen, kada je Srbija u potpunosti pala u igri pri rezultatu 14:15, i Japan je serijom 10:2 stigao do dva seta prednosti. Sredinom trećeg