Đilas pozvao Vučića da podnese ostavku nakon izglasavanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas pozvao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da podnese ostavku, sa obrazloženjem da posle njegovog novog poraza, ovoga puta u UN, ne može da ostane na toj funkciji.

Đilas je u pisanoj izjavi istakao da 12 godina Vučić i njegovi mediji govore kako se on bori za Srbiju, kako ga ceo svet poštuje, kako je Srbija jaka, a porazi se nižu dan za danom. „Kosovo je sve odvojenije od Srbije, svake godine nas je manje za više od 100.000, evropski smo šampioni u inflaciji, korupciji i kriminalu, a Vučić se bori. Na stranu to što se on realno bori samo na svoj džep, suština je u sledećem: Srbiji nije potreban predsednik koji se bori, nego