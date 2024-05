Đoković spasao četiri set-lopte za ulazak u polufinale u Ženevi

Najbolji teniser sveta Novak Đoković na šljaci u Ženevi krči put ka 99. trofeju u karijeri.

U četvrtfinalu je savladao Holanđanina Talona Grikspora (27. na svetskoj listi) sa 7:5, 6:1. U polufinalu će se sastati u petak sa Čehom Tomašom Mahačom (44), koji je prvi put među četiri najbolja na jednom tuniru ATP. Semi-final bound 🔜 @DjokerNole dispatches Griekspoor 7-5 6-1 to make the #ATPGVA final four on his debut! pic.twitter.com/ezhA05kt5A — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2024 Đoković se s Griksporom prethodno sastao triput. Prva dva puta, u drugom kolu na