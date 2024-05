Oglasio se Dodik nakon usvajanja Rezolucije UN o genocidu u Srebrenici: Rekao je da li će se RS otcepiti (VIDEO)

Predsednik entiteta Bosne i Hercegovine Republike Srpske Milorad Dodik rekao je nakon što je u Generalnoj skupštini UN usvojen nacrt rezolucije o Srebrenici da nisu uspeli da imaju ni natpolovičnu većinu, što, kako kaže, govori da je ovo propala rezolucija, prenosi RTRS. „Blizu 110 zemalja nije glasalo ili je bilo protiv ili uzdržano.

Ovo je propala rezolucija i to znači da UN nisu to podržale. Njihov naum da Srbima nametnu genocidnost i moralnu diskvalifikaciju nije uspeo“, kaže Dodik. Naveo je da će Amerikanci reći da je 84 glasa „za“ dovoljno, ali ih je upitao, „po kojem principu je to dovoljno“. „Da li je to po demokratskom? Pa nas na zapadu uče da je demokratska većina ona koja je natpolovična od ukupnog broja. Oni to nemaju. Zašto lažu“, kaže Dodik. On je istakao da je njihov naum da