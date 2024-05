Hovenijer: Priština se 2013. godine obavezala na ZSO

Ambasador SAD u Prištini Džefri Hovenijer izjavio je da se Priština obavezala 2013. godine da uspostavi Zajednicu srpski opština (ZSO) zbog čega je slanje nacrta ZSO takozvanom ustavnom sudu u Prištini neophodan korak. ''Očekujemo i da Kosovo ispuni sve svoje obaveze.

A prema našem mišljenju, za Kosovo to hitno uključuje napredovanje sa ZSO, odnosno slanje nacrta statuta Ustavnom sudu na ustavnu ocenu'', rekao je Hovenijer za RTK. On je istakao da postoji nacrt statuta ZSO koji je sačinio specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. ''Svi smo rekli da ovaj nacrt ispunjava uslove. Kosovo se od 2013. godine obavezalo da će stvoriti ZSO", rekao je Hovenijer i dodao da do "članstva Prištine u Savetu