Vremenska prognoza za 25. maj 2024.

...

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 25.05.2024. Subota: Pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplije, a samo se posle podne i uveče na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje mestimično očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području umeren i jak koji će na jugu Banata kratkotrajno imati i olujne udare. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša od 24 do 28