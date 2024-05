Automobil sleteo s puta: Nesreća kod Bečeja, objavljen snimak na mrežama - razlupan automobil završio u jarku (video)

BEČEJ - Saobraćajna nesreća dogodila se danas u Bečeju kada je "reno klio" sleteo sa loklanog puta.

Kako je objavljeno na instagram profilu 192_rs vidi se razlupan automobil koji se nalazi u jarku kraj puta. U objavi se navodi da nema teže povređenih. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Veliki broj meštana okupio se i posmatra mesto nesreće, ali s obzirom da nema kola Hitne pomoći i policije, veruje se da je snimak načinjen ubrzo nakon nesreće. Trenutno nema zvaničnih informacija o tome da li i koliko ima povređenih. Bonus video: 01:17