Đoković o penziji: "Kada to osetim, onda će biti kraj karijere"

Najbolji teniser sveta Novak Đoković dotakao se završetka karijere, koja se bliži kraju, međutim, o njoj srpski as ne razmišlja.

Novak se ove teme dotakao na konferenciji za medije uoči nastupa na Rolan Garosu. Đoković veruje da ima šanse da osvoji titulu, jer da to ne misli – ne bi ni bio ovde u Parizu. "Da nisam spreman da uradim sve, ne bih bio ovde. Podrazumeva se to za mene. Ne dolazim na Grend slem, a da znam da nešto ne mogu da uradim. Sumnje su uvek prisutne. Da mislim da ne mogu da osvojim, da nemam kvalitet i slično, ne bih bio ovde. Kada to budem osetio, onda će biti kraj