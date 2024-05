Uhapšen muškarac osumnjičen da je pogodio dečaka iz vazdušne puške

Policija je uhapsila M.M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštilo je danas Minsitarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se navodi u saopštenju, on se sumnjiči da je sinoć, oko 19.15 časova, u Sarajevskoj ulici, pucajući iz vazdušne puške pogodio u butinu jedanaestogodišnjeg dečaka koji se nalazio u obližnjem parku. Dečak je zbrinut na Institutu za majku i dete u Beogradu, a M.M. je određeno zadržavanje do 48 časova on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.