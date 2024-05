(Anketa) vreme je za finale: Real i pao spuštaju evroligašku zavesu, kome ide titula šampiona?!

Očekuje nas spektakl u Berlinu Večeras je na programu poslednji dan F4 Evrolige, gde će se u finalu susresti ekipe Panatinaikosa i Real Madrida.

Meč je zakazan za 20 časova. Možda i lakše nego što se očekivalo, obe ekipe su došle do finalnog meča. Real je bio bolji od Olimpijakosa, inače reprize prošlogodišnjeg finala, dok je Panatinaikos savladao ekipu Fenerbahčea. FOR THE TITLE ON SUNDAY🏆 @RMBaloncesto VS @paobcgr is the Championship game🍿 pic.twitter.com/kl4y3PbVEn — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024 Panatinaikos se u finalu nije našao od 2011. godine, pa su navijači Zelenih u