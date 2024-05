Legendarni teniser rekao svoje: Novaka će zavoleti tek kada ode iz sporta!

Nije ni on bio preterano voljen. Legendarni američki teniser, Džon Mekinro, govorio je o popularnosti Novaka Đokovića. „Meni se uvek sviđao, ali Novaku nije lako, upoređuju ga sa Federerom i Nadalom, koje svi vole i teško je nositi se sa tim. Osim toga, on dolazi iz Srbije, a nekima je to bezveze. Puno je razloga, ima i taj razmetljivi stav. Ali, sve je to iskoristio kao motivaciju da bolje igra i više pobeđuje, što mu je najveći kvalitet, ne znam kako je to uspeo.