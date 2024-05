"Voleće oni Novaka Đokovića, ali znate kad!" DŽon Mekinro sasuo u lice licemernog zapada - istinu

Nekadašnji Američki teniser, Džon Mekinro, govorio je o ''ljubavi'' koju Novak dobija od navijača, te smatra da će ga ljudi tek zavoleti kada ode u penziju, pošto je kroz celu karijeru u ''senci'' Rodžera i Rafe

Foto: Profimedia Meni se uvek sviđao, ali Novaku nije lako, upoređuju ga sa Federerom i Nadalom, koje svi vole i teško je nositi se sa tim. Osim toga, on dolazi iz Srbije, a nekima je to bezveze. Puno je razloga, ima i taj razmetljivi stav. Ali, sve je to iskoristio kao motivaciju da bolje igra i više pobeđuje, što mu je najveći kvalitet, ne znam kako je to uspeo. Možda ga sad ne vole, ali za pet ili deset godina svi će ga voleti i govoriti kako im Novak nedostaje,