Predstavom "Bilo jednom u Novom Sadu" večeras otvoreno 69. Sterijino pozorje

Besedom glumca Gorana Šušljika večeras je u Srpskom narodnom pozorištu otvoreno 69. Sterijino pozorje gde je na sceni Jovan Đorđević izvedena prva predstava u takmičarskoj selekciji "Bilo jednom u Novom Sadu" Novosadskog pozorišta (Újvidéki színház).

Direktor Sterijinog pozorja Miroslav Radonjić izjavio je večeras da u Novom Sadu počinje praznik pozorišta i to ne samo u tom gradu već i u celom regionu jer su se na repertoaru ovogodišnjeg festivala našle predstave od Kranja do Bitolja. - Selektorka Ana Tasić je nakon što je završila selekciju predstava pronašla njihov zajednički imenitelj (post)apokaliptične svetlosti pozornice. Da li živimo apokalipsu ili postapokalipsu to ćemo da vidimo ali ona svetlost