Nadal završio Rolan Garos na samom startu: Zverev sa 3:0 ‘pometlao’ nekadašnjeg ‘Kralja šljake’!

Teško je gledati istinsku legendu kako turnir završava na samom startu.

Nekada prvi reket sveta Rafael Nadal trenutno je 275. na ATP listi, pa takmičenje na Rolan Garosu igra od samog starta protiv tenisera iz samog vrha. Tako je njegov današnji rival bio aktuelni 4. reket sveta, Aleksandar Zverev. Nakon nešto više od tri sata tenisa, slavio je Zverev sa 3:0, po setovima 6:3, 7:6, 6:3. Can’t miss this one! @DjokerNole | @rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/FCMgpaJo23 — ATP Tour (@atptour) May 27, 2024 Ovo je bio 11 susret