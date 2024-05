Pronađen Lazar iz Čačka: Mladić se sam vratio kući

Lazar P. (21) koji je nestao juče ujutru na teritoriji čačanskog naselja Avenija Lipa, posle višečasovne potrage je nađen.

Kako je njegova majka rekla, on je sam došao svojoj kući pre oko sat vremena. „Došao je sam kući. Samo su se odjednom kola pojavila i on je došao. Obilazili smo ceo grad u toku dana i tražili smo ga. On je dobro, živ i zdrav, to je najbitnije“, rekla je Danka P. za „ Blic„. Ona nije precizirala gde je i kako Lazar pronađen, ali je istakla da je najvažnije da je on živ i zdrav. Podsećanja radi, on je juče oko 9 časova napustio porodično dvorište automobilom marke