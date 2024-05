UN: Iran uvećao zalihe uranijuma obogaćenog gotovo do nivoa potrebnog za atomsku bombu

Iran je dodatno uvećao svoje zalihe uranijuma obogaćenog gotovo do nivoa za upotrebu u sklopu nuklearnog oružja, pokazuje poverljivi izveštaj Međunarodne agencije Ujedinjenih nacija za atomsku energiju (IAEA) do kojeg je Asošijeted pres došao danas.

Prema izveštaju, Iran sada poseduje 142,1 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto, što je za 20.6 kilograma više u odnosu na podatke iz poslednjeg izveštaja, sačinjenog u februaru 2024. godine. Obogaćenost uranijuma do 60 odsto čistoće samo je na mali, tehnički korak daleko od obogaćenosti do nivoa od 90 odsto – što je podobno za ugradnju u nuklearnu bojevu glavu. Izveštaj pokazuje da ukupne iranske zalihe obogaćenog uranijuma iznose 6.201,3 kilograma, što je