Zelenski potpisao bezbednosni sporazum sa belgijskim premijerom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je u Briselu sa belgijskim premijerom Aleksandrom De Kroom potpisao bilateralni sporazum o bezbednosti, a Belgija je objavila da će Ukrajini isporučiti 30 borbenih aviona F-16 do 2028. godine, od kojih se jedan broj očekuje do kraja ove godine. „Gospodin De Kro i ja smo potpisali bilateralni sporazum o bezbednosti i dugoročnoj saradnji Ukrajine i Belgije“, napisao je ukrajinski predsednik na društvenoj mreži X. On je