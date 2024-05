Tužioci u Hagu najavili: Još 104 svedoka do aprila 2025. godine u slučaju protiv Hašima Tačija i ostalih vođa OVK

Tužioci u Hagu najavili su još 104 svedoka do kraja dokaznog postupka protiv četvorice bivših vođa OVK, kojima se pred Specijalizovanim većima Kosova sudi po optužnici za ratne zločine na KiM i u Albaniji, 1998-1999. godine.

Tokom rasprave o stanju u postupku, branioci optuženih tvrdili su, sa druge strane, da je to nemoguće, budući da su tužioci, od početka suđenja, 3. aprila prošle godine, do danas, ispitali samo 66 svedoka. Prema ranijoj odluci raspravnog veća, tužioci izvođenje dokaza moraju okončati do aprila 2025. Za zlodela nad Albancima, Srbima i Romima u desetinama pritvora OVK širom KiM i u Albaniji, optuženi su vodeći članovi Glavnog štaba OVK Hašim Tači, Kadri Veselji,