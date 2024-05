Hapšenje organizovane kriminalne grupe zbog nedozvoljenog tranzita najmanje 59 migranata

Policija je na području Beograda lišila slobode 11 pripadnika organizovane kriminalne grupe koji se sumnjiče da su od novembra prošle godine do danas, omogućili za najmanje 59 ilegalnih migranata, među kojima su državljani Iraka i Sirije, nedozvoljen tranzit kroz Srbiju, u cilju njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama Evropske Unije.

Na teritoriji Beograda, lišeni su državljani Republike Srbije: N.D., M.T., V.O., D.M., I.S., A.J., T.Đ., Z.N., S.N., P.K. i D.S, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopštilo je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Pripadnici organizovane kriminalne grupe koje su kao organizatori predvodili N.D. i M.T., sumnjiče se da su izvršili krivična dela nedozvoljen prelaz državne granice